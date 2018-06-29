硬碟旺季＋珍珠鎳電鍍放量 匯鑽科H2動能充足 營運大彈跳

匯鑽科 (8431) 今日舉行股東常會，由董事長李素白主持，會中通過去年財報及虧損撥補案，決議不分派股利。李素白表示，過去 2-3 年是營運低谷期，今年下半年在泰國廠稼動率提升，及美系客戶放量出貨下，樂觀看待營運將有顯著的成長，大幅優於上半年表現。李素白指出，美系大廠珍珠鎳電鍍將於 7 月下旬開始出貨，8、9 月放量，為今年下半年的主要成長動能，對於營收貢獻將倍數成長。他也提到，美系大廠今年在珍珠鎳電鍍的應用產品增加，包含電源插頭、TypeC 皆有珍珠鎳電鍍，並應用於筆電、平板等產品。



而在泰國廠部分，李素白表示，泰國廠目前只有一條產線在生產，4 月單月營收已達 1200 萬元，稼動率約 6-7 成，而第二條產線已安裝完畢，正在驗證當中，預計最快 8 月可以加入生產，預估至今年底泰國廠的單月營收貢獻可達 2500-3000 萬元。



匯鑽科去年營收 7.74 億元，毛利率 4%，而受匯兌損失影響，稅後淨損較 2016 年的 1.1 億元增加為 1.2 億元，每股虧損 2.31 元。匯鑽科今年在泰國廠稼動率提升下，匯鑽科已於今年第一季順利轉盈，單季每股盈餘 0.08 元。



展望今年業績，李素白展現樂觀，認為下半年營運動能充足，隨下半年泰國廠硬碟業務迎旺季，再加上珍珠鎳電鍍放量出貨下，下半年業績將逐季成長，較上半年表現大幅成長。

