香港政府建議調整居屋定價機制估計降至約市價52折

政府公布多項房屋政策，包括調整居屋的定價機制，估計單位售價由市值七折，會降至大約五二折。

行政長官林鄭月娥建議，修改居屋定價時的負擔能力測試，不再以白表家庭入息上限去量度負擔能力，而是改以非業主住戶家庭每月入息中位數計算，去年第四季數字為39500元，政府亦建議將中位數入息家庭可負擔單位比例，提升至七成半。她以今年出售的一批居屋為例，如果採用新的定價機制，單位售價會降至110萬至468萬，平均呎價6449元。至於綠置居定價，則會比上一期居屋的折扣再多百分之十，例如居屋售價為五二折，隨後一期綠置居則會為四二折。至於首置上車盤的折扣則會少於前一期居屋。

林鄭月娥說，居屋價格在樓價急升時變得難以負擔，政府願意幫更多香港家庭置業。

政府公佈居屋將與市價脫勾，新鴻基地產副董事總經理雷霆表示，有助幫助置業能力不足的市民改善居住環境，是好的措施，又指資助房屋與私人樓宇屬不同市場，相信不會造成競爭。

雷霆說，新措施可能會減少私樓供應數目，但過去數年政府推地都是不遺餘力，一手樓供應不斷增加，相信新措施不會對私樓市場有太大影響。

綜合香港媒體

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