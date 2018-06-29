成霖Q2起受惠於產品價格調漲生效 5月每股純益0.1元

水龍頭及衛浴用品製造商成霖 (9934-TW) 今 (29) 日應主管機關要求公布 5 月自結獲利數字，單月稅後純益 3600 萬元，等於是第 1 季整季獲利的一半，單月每股純益為 0.1 元。

成霖第 1 季營收 43.54 億元，毛利率 25.63%，季減 2.71%，年減 3.69%，稅後純益 7277 萬元，年減 48.55%，每股純益 0.2 元，法人預估在調價效益挹注之下，成霖今年營收及獲利將逐季緩步走高。

成霖對於去年股利約每股配發 1.5 元現金，已在 6 月 28 日除息，並正緩步填息之中，由於成霖自去年第 4 季起對於客戶端提出調高產品售價 2-3% 要求，預計效應在第 2 季陸續浮現其對於獲利挹注的成效，在下半年的獲利挹注將更為明顯。

同時，成霖的產品調價效應，及旗下北美兩大衛浴品牌 Gerber 及 Danze 會有成長的表現挹注之下，今年的全年營收將較去年 179 億元呈現低個位數的成長。

以成霖營收結構而言，其配銷業務占營收比重 20-30%，產品品牌業務占 35-40%、代工業務占比重 35-40% 的水準，其中成霖的客戶包括 Costco、B&Q、Home Depot、TOTO 等通路及品牌衛浴產品廠。

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