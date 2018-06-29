比特幣跌破6000美元關卡 今年以來跌幅已近60%

根據 CNBC 分析報導，比特幣價格下跌至 11 月以來低點。經歷了近幾週的駭客攻擊與全球主管機關的加強管理後，投資人信心始終未能恢復。

台北時間 20:30 比特幣下跌至 5799.62 美元，創 11 月中以來低點。2018 年以來，該數位貨幣大跌了 57%，去年則大漲逾 1100%。

今日並未見有消息面引發比特幣的跌勢。上週因日本金融主管機關下令幾間加密貨幣交易所改善措施，防堵洗錢，比特幣開始下跌。

安全破功亦壓低了比特幣價格。過去二週，南韓 Coinrail 與 Bithumb 交易所雙雙宣布主要加密貨幣遭到駭客入侵。

BKCM 公司執行長凱利 (Brian Kelly) 說，週五的交易動盪，部份原因在於 CME 交易所的期貨合約到期。此外，市場氣氛仍不佳。

eToro 公司分析師牛頓 (Matthew Newton) 說：「目前沒有真正的消息帶動市場走勢。只是空頭比多頭多。」

根據 CoinMarketCap.com 網站資料顯示，今年加密貨幣總市值減少了達 61%。

Litecoin 下跌 1.72 美元至 73.19 美元。

Ripple 下跌 0.0157 美元至 0.426 美元。

Ether 下跌 10.58 美元至 411.04 美元。