〈每日外資外匯觀點〉投資人看貶日圓增多、ING力挺歐元恢復為避險貨幣

美國總統川普周三表示，將利用 CFIUS 加強安全審查程序，解決「美國科技被盜」的問題，意味著放緩使用直接措施限制中國對美投資，在美國投資政策立場軟化下，美元連續兩天上漲，美元兌日圓最高來到 110.46；歐元則受貿易爭端疑慮、歐盟峰會的不確定性及德國政局動盪的拖累而下跌。

FXTechstrategy 分析美元兌日圓的走勢，認為有可能進一步上漲，下檔支撐位於 110，上檔壓力位於 110.5，若突破 111，則有望進一步上看 112。

美元兌日圓日 K 線圖。

巴克萊：投資人預期日圓下跌增多

巴克萊分析師指出，日本債券投資人增加對日圓下跌的預期，在美元兌日圓前景擴散指數中，評估升值和貶值的比例的指標，已經從 - 15 進一步跌到 - 20，意味著更多的日本投資人預期日圓貶值，貿易商轉向貶值陣營。

在調查中，對日圓前景持平的預期從 35% 降至 20%；而對日圓下跌的預期，則從之前的 40% 上升至 50%。

瑞穗外匯分析師指出，近期美國公債殖利率走勢方向不明，美元缺乏推升助力，而在政治面來說，也很難判斷川普政府的貿易政策是否會變得更為保守，引發更大爭端。

ING 力挺歐元將恢復為避險貨幣

ING 外匯研究團隊力挺歐元，認為美元走強，主要是受到貿易衝突升高的影響，未來幾個月將被修正；而歐元近幾個月因市場對風險偏好的惡化敏感而走弱，但若貿易戰情況變得更糟，預期歐元將恢復為避險貨幣。

荷蘭合作銀行指出，因歐洲央行貨幣政策立場鴿派，且歐盟內部存在移民問題的壓力及預算憂慮，因此將歐元兌美元 12 個月目標價下看至 1.12。