智邦6月營收續旺 400G交換器傳10月大量出貨

智邦 (2345) 第二季營運回神，市場看好 6 月營收有機會維持在 5 月高檔水準，單季營收上看 95~100 億元，且電信端需求強勁，400G 交換器更傳出 10 月起將大量出貨，今年營運將逐季成長，激勵近日股價走強，今日更一度大漲 7%，差一檔就收復 90 元大關。今年智邦受到被動元件、記憶體供應緊俏等影響，第一季營收低於市場預期，僅 91.03 億元，年增率 6.32%，相較去年第四季的 101 億元更衰退約一成，4 月營收更只 24.99 億元，創下 14 個月新低，第一季 EPS 為 0.94 元。



不過，隨著客戶庫存調節完畢，缺料情況舒緩，產能利用率已上來，且資料中心佈建需求持續看好，電信市場需求亦強勁，5 月營收顯著回升至 35.98 億元，法人預估，6 月營收有機會維持在 5 月高檔水準，第二季營收上看 95~100 億元，將較第一季成長 5~10%。



至於外界關注的 400G 交換器，先前總經理李志強表示，預計下半年出貨，期望今年下半年比上半年好，全年營運會是成長。事實上，智邦上半年搶先全球發表 400G 交換器後，目前已在進行小量生產，法人預期，10 月起出貨將放量，將推波營收進一步跳高。