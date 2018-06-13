TIP推波電信業採用白牌新商機 智邦下半年業績轉強 明年更旺

開放運算計畫 (OCP) 點燃白牌交換器商機，智邦 (2345) 在資料中心白牌交換器市占率已衝上全球第一、達 35%，電信基礎架構專案 (TIP) 更將注入一波新動能，未來電信業、企業客戶都會邁入開放性市場，經營團隊看好 2019 年將獲較大規模的採用，未來營運在雙引擎推波下，可望維持正向成長。至於今年營運，5 月營收已回穩，目前客戶訂單穩定，期望下半年比上半年好，今年營運仍將再締新猷。董事長李炎松今 (13) 在股東會後表示，過去採用白牌交換器的多是網路巨擘大廠，但 Facebook 第二階段發起，希望仿照 OCP 號召科技業者、電信設備、電信營運商加入的 TIP 計畫出爐後，過去比較觀望考慮品質的電信業者，看到資料中心業者得到很多好處，也會邁入開放性電信市場，這市場比過去大很多，電信、企業客戶都會慢慢加入。



總經理李志強補充，除了資料中心採用的成功案例，軟體定義網路 (SDN) 及 5G 網路建設壓力，都是帶動電信業者願意採用的主因，也是新的機會，預估這不分的商機主要發酵時間會落在 2019 年，在電信資本支出會有比較大的占比。未來智邦將有二支營運支柱，除了資料中心布建商機，電信也會有穩定成長，但這一塊不會暴衝。



至於今年營運，第一季營收表現不是太好，李志強表示，被動元件、記憶體供應緊俏，不僅對公司有影響，對終端客戶也有影響，尤其是去年記憶體大缺，很多客戶也考慮用其他方法替代，也導致今年上半年需求趨緩。



不過，經過此調整之後，現在產能利用率已上來，因為後面還是有佈建的需求，長期趨勢來看還是成長，之前只是短暫性的調整而已。目前客戶訂單穩定，400G



交換器預計下半年出貨，期望下半年比上半年好，今年營運會是會成長，將再創新高。

