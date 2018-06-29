中國繪圖卡專案挹注 麗臺Q2業績大幅成長 有望轉虧為盈

板卡廠麗臺 (2465) 第二季受惠於企業用戶需求增加，來自中國專案入袋，帶動業績大幅成長，在近期新台幣重貶加持之下，本季財報有機會轉虧為盈。儘管挖礦市場急速降溫，市場傳出板卡業者庫存升高，單價急挫，不過，麗臺指出，該公司以企業用戶需求的繪圖卡為主力，消費性產品不高，目前庫存水位健康，維持先前水準。



麗臺首季每股虧損 0.1 元，在挖礦市場正熱的時刻中，表現未如預期。但第二季受惠上海分公司的專業繪圖卡包括 Quadro 與 Tesla 接獲企業用戶專案大單，帶動業績飆高，4 月突破 3 億元大關，5 月也有 2.91 億元，預估第二季業績將大幅優於首季，轉盈契機乍現。



展望下半年，麗臺指出，原預期在 AI 等應用成為趨勢之下，高速運算商機將帶動業績成長，但目前面臨中美貿易大戰，增添全球產業的不確定性，因此該公司密切追蹤後續狀況。