〈房產〉調查：全球豪宅去年平均漲幅2.1% 台北不漲反跌4.3%

瑞普萊坊今（29）日發表最新財富報告顯示，追蹤全球百大城市豪宅指數，去年全球漲幅為 2.1%，略高於上一年的 1.4% 漲幅。但其中台北豪宅在去年則是下跌 4.3%。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，建商、屋主讓利，台北豪宅交易量回歸到每季 50-60 件的穩定狀態，價格再跌有限。展望豪宅後市，年底有縣市長選舉，等於是總統的期中考，預估市場環境會稍冷卻，價格修正空間落在 5% 內，而成交量則持平。

此一瑞普來坊最新調查顯示，2016 年北京、上海、廣州豪宅漲幅近 3 成，但去年前 10 名漲幅只剩廣州留在榜上，漲幅 27.4%，其餘中國一線城市漲幅表現都在個位數表現；另一個趨勢則是歐洲歷經 10 年的疲軟後重現增長態勢，其中阿姆斯特丹、法蘭克福、巴黎、馬德里都進入漲幅前 10 名。

黃舒衛表示，台北市豪宅雖有降稅措施，但受制於高稅、高首付、賣壓大、自住買盤撐場等多重因素下，價格持續修正，跌幅雖從上一年 8% 收斂至 4.3%，仍是全球倒數。

資料來源：瑞普來坊

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