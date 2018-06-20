〈房產〉香港豪宅單價全球第二高 百萬美元僅能買22平方公尺

據萊坊發佈的《財富報告》顯示，截至 2017 年 12 月 31 日，在全球新開發項目中，假如你手握 100 萬美元，在摩納哥可以買 16 平方公尺豪宅，全球最貴；在香港可以買 22 平方公尺，位居第二；在上海可以買 54 平方公尺，位居第 9 位；在北京可以買 66 平方公尺，位居第 11 位。

報告指出，2017 年度淨資產超過 5000 萬美元的富豪人數達 129730 人，其中，北美、歐洲和亞洲高淨值人群增加較快。隨著高淨值人群財富的增長，房地產投資已成為其全球資產配置中比重較高的一項投資。

調查顯示，在客戶物業市場佔投資組合比例 (不包括自住和第二物業) 上，香港在亞洲排名第一，物業投資佔 47%；大陸排名第七位，物業投資佔 36%。

考慮在本地投資或海外時，澳洲人鍾情於留在本地投資，受訪者表示，他們的客戶中有 78% 在澳洲投資物業，只有 17% 的人擁有海外物業；馬來西亞人在本地投資和海外投資均佔第二位，其中 67% 的客戶在本地投資，47% 在海外投資；香港人投資海外物業的比例最高，達 49%。

亞洲客戶中，表示願意在國內購房的比例與 43% 的全球平均水準大致持平，而考慮海外購房比例中，僅有馬來西亞、香港、大陸 3 個國家和地區超出 34% 的全球平均水準。

值得注意的是，全球富豪對自住住宅和第二住宅的執著程度差距也較大。據萊坊調查，在富豪擁有自住住宅和第二住宅的數量方面，馬來西亞和大陸位列榜首。馬來西亞受訪者表示其客戶平均擁有 3.5 套住宅，而大陸受訪者的客戶為略低一些的 3.3 套。

韓國以 2.2 套住宅排名靠後，但當被問及有多少比例的客戶打算在本國內購買非投資性質的房產時，韓國受訪者表示「肯定」的比例排名最高，達到 36%。新加坡受訪者以略低一些的 35% 位居第二，新加坡富豪已經平均每人擁有 3 套住宅。

不過，雖然 35% 的新加坡受訪者表示願意在本國購買房產，在購買海外非投資性質房產時，馬來西亞富豪又再次位居第一，根據受訪者的回答，33% 的客戶正打算購買海外房產。

澳大利亞和紐西蘭似乎對購買房產的興趣最低，兩地在持有房產數量僅略高於韓國，而且僅有 13% 的澳大利亞和 9% 的紐西蘭受訪者表示，客戶打算在國內增加一處住宅，海外購房的比例更是僅有 11% 和 6%。