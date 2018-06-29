雷笛克光學車用LED透鏡未來三年倍數成長 除息首日股價穩步上揚

雷笛克光學 (5230) 於今 (29) 日除息，每股配發 1.8 元股息，除息參考價為 36.2 元，耕耘大陸、韓系車燈廠效應浮現，今年營收重返成長軌道，未來三年車用 LED 透鏡產品可望倍數成長，支撐除息首日表現，股價呈現穩步上揚的格局。占原料成本 3 成的 PMMA 去年報價漲幅達一倍，加上新台幣兌美元升值，匯率影響因素，壓抑雷笛克光學獲利成長動能，今年第一季毛利率降至 40.99%，較去年同期減少 2.69 個百分點，單季稅後淨利 1941 萬元，年減率 24%，每股盈餘 0.37 元。



近幾年雷笛克光學挾 LED 照明二次光學透鏡技術，跨入車用透鏡市場，累計開模數達 100-200 件，去年車用產品營收比重上升到 1 成，今年中之後，陸系客戶將開始交貨，而第三季則是韓系客戶，下半年車用產品出貨動能轉強，市場預期未來三年，其車用產品呈現倍數成長。