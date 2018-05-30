大陸、韓系車用LED透鏡大有斬獲 雷笛克光學今年營收重返成長軌道

雷笛克光學 (5230) 布局車用 LED 透鏡，累計開模數達 100-200 件，去年營收比重攀升到 1 成左右，今年耕耘大陸、韓系車燈廠效應浮現，雷笛克光學董事長暨總經理唐德龍表示，今年營收重返成長軌道，未來三年車用產品可望倍數成長。去年占原料成本 3 成的 PMMA 報價漲幅達一倍，加上新台幣兌美元升值，匯率影響因素，壓抑雷笛克光學獲利成長動能，去年稅後淨利 1.45 億元，年增率 7.4%，每股稅後盈餘 2.79 元，過去幾年雷笛克光學挾 LED 照明二次光學透鏡技術，跨入車用透鏡市場，透過與車燈大廠合作，開發車內燈、迎賓燈、晝行燈、霧燈、車前燈等車用 LED 透鏡產品。



唐德龍說，公司講車用講了三年，但這塊領域需要更多時間去耕耘，去年 10 月有了初步成果，尤其大陸車燈廠進入整合期，例如半導體廠入主車燈廠，整體管理製造走向制度化，讓專業 LED 光學透鏡有了切入供應鏈的機會，頭燈由以往鹵素燈轉為 LED 燈，刺激指向光學需求市場，這也是發展利基。



目前雷笛克光學掌握 4 家頭燈產品開發，5、6 月陸系客戶將開始交貨，而第三季則是韓系客戶，下半年車用產品出貨動能轉強。唐德龍分析，雷笛克光學競爭力在於指向性光源後壁光導開模設計能力，免去車廠自行開模生產流程。



雷笛克光學 LED 透鏡開模數 4000 套，車用開模數成長 100-200 套，擁有 45-680 噸射出成型機數約 280 台，唐德龍指出，公司已在 LED 透鏡打下基礎，只要講到 LED 透鏡，就會想到雷笛克光學，希望未來在車用 LED 透鏡也能達到這個目標。