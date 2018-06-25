憑藉超在地化社交網路 谷歌有望成印度首選平台

目前有近 5 億的印度人使用智慧手機，谷歌 (GOOGL-US) 認為有機會成為搜索、社交網絡和支付的一站式窗口。 「在錯過了最後一波社交浪潮之後，谷歌正試圖利用其平台成為這個領域的重要參與者，」位於新德里的 Forrester Research 預測分析師 Satish Meena 說。

谷歌長期以來一直希望成為印度的首選平台，臉書 (FB-US) 和其 WhatsApp 簡訊服務已經在印度積累了龐大的用戶群。而亞馬遜 (AMZN-US) 在則在電子商務上投入了數十億美元。

谷歌希望為數以億計的印度人提供在線服務，並構建能夠吸引多樣化人群的產品，無論是社交人群、使用的語言還是使用的設備類型。 2016 年，該公司開始在全國最大的火車站提供免費的 Wi-Fi，並已擴展至 400 個地點。去年，谷歌推出了名為 Google Tez 的支付服務。語音驅動的 Google 智慧助理已經可以使用八種印度語言。

在這個資訊爆炸、釣魚程式和隱私問題的時代，花費兩年製作的 Neighborly app 讓 Google 得以和 Facebook 及 WhatsApp 競爭。負責 Next Billion Users initiative 計劃的 Caesar Sengupta 在發表會時表示，在不必加入多人且喧鬧的群組聊天的情況下，它可以幫助人們獲得精確的消息。

Neighborly 用戶可以瀏覽、詢問和回答問題，而無需分享個人資訊。該應用程序只顯示名字，同時保存電話號碼、全名和其他資訊的私密性。與其他 app 不同，用戶的個人資料照片無法放大或儲存。註冊後，每個人都須承諾保持社群安全並避免發布不適當或垃圾郵件。

Neighborly 非常依賴谷歌從搜索和數字助理產品中學到的東西。印度的三分之一搜索已經有語音功能，因此 Neighborly 可讓用戶以當地語言口頭提問。該 app 提供了有用的口語問題來啟動程式，例如「我在哪裡可以找到」，「誰是最好的」或「您可以推薦」。

在印度的推動是谷歌積極進行全球擴張計畫的一部分。谷歌最近在中國向電子商務巨頭京東 (JD-US) 投資 5.5 億美元，在印度也向 Fynd 投入了較小資金，藉此作為向兩個人口最多的國家提供線上服務的支點。

Forrester Research 駐紐約的分析師 Brandon Verblow 說：「一般的社交網絡主要由 Facebook 和 WhatsApp 的點對點消息支配。但是，在地化的網路還沒有被充分利用和開發。」

令谷歌高層欣喜的是，印度用戶會將 Neighborly 這個平台媲美古印度的 Karma，標示著個人行為將會決定人的一生。