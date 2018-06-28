日本已經展示了QE的終局：經濟全面國有化！

在超級寬鬆的貨幣政策下，日本央行持續吃進了多少日本股票？截止去年 9 月，日本央行買下了日本全部 ETF 基金的 75%。

2010 年 10 月以來（日本央行當時一毛錢 ETF 基金也沒買），日本央行開始一直買 ETF 基金，到 2016 年 7 月其年度購買目標已經翻倍至 6 兆日元。

在此期間，日經 225 指數從 2010 年 12 月以來，已經上漲了 89%。可以肯定地說，兩者有關聯。

目前，根據日本央行最新更新的持倉資訊，日本央行還在買買買，已經成為近 40% 日本上市公司的主要股東。

據日經計算，截止 3 月底，日本央行是日本 3735 家上市公司中 1446 家的前十大股東（占比約為 38.7%）；通過買賣 ETF 基金，日本央行累計持有大約 25 兆日元（2270 億美元）的股票。基於此，日本央行股票持倉規模接近於東京交易所第一市場 652 兆日元總市值的 4%。

這意味著，過去一年的時間裡，日本央行股票持倉規模增長了驚人的 70%。一年前，日本央行還只是 833 家上市公司的主要股東。

此外，日本央行現在是 Tokyo Dome、Sapporo Holdings、Unitika 和 Aeon 的最大股東。

日本央行行長黑田東彥辯解稱，日本央行一直買入股票是提升通膨至 2% 策略的一部分，該行動「在一定程度上發揮了作用」。

但是，瘋狂買入的股票規模，可能會使貨幣寬鬆最終退出策略複雜化，同時扭曲基本的市場機制。

有人半開玩笑說，永遠不會有「退出」，因為沒有跡象顯示日本央行將會逐漸縮小購買規模或者賣出 ETF 基金，因為真這麼做將會引發歷史性的拋售潮，每個人的求生慾望都很強。

債券呢？ 日本央行同時稱，現在持有 41.8% 的日本債券，大致相當於日本全部的國內生產總值。