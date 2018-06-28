全球「一起涼」：日本消費也出現了兩年來最大的下滑

在本月公布的中國 5 月社會消費品零售總額創下十五年新低，加拿大、義大利和歐元區的 4 月零售數據也紛紛遠低於預期後，日本 5 月零售銷售也創下了近兩年來最大跌幅，且所有主要分類的銷售額均有所下滑，令市場對消費者支出低迷不振的擔憂進一步升高。

日本經濟產業省周四發布的數據顯示，日本 5 月零售銷售環比下降 1.7%，創下自 2016 年 8 月以來最大跌幅。

具體來看：

日本 5 月零售銷售環比初值 - 1.7%，預期 - 0.8%，前值由 1.4% 修正為 1.3%。

日本 5 月零售銷售年增率 - 0.6%，預期 1.4%，前值由 1.6% 修正為 1.5%。

日本 5 月大型零售商銷售年增率 - 2%，預期 - 1%，前值 - 0.8%。

所有主要分類的銷售額均有所下滑。其中，服裝銷售環比下降 3.4%，食品和飲料銷售下降 0.5%，日用百貨銷售下降 2.6%。

不過，汽油價格上漲導致燃油銷售額攀升，一定程度上帶動了 5 月零售銷售。

數據過後，日本股市小幅低開，今日日經 225 指數低開 0.3%，報 22195.19 點，不過，此後跌幅收窄，微幅收跌於 22270.39 點。日本東證指數低開 0.3%，收跌 0.3%。

分析認為，數據表明了日本內需的疲弱，這讓以出口為導向的日本經濟面臨着大量風險，也是日本通膨萎縮的主要原因。

上周公布的數據顯示，日本 5 月 CPI 年增率上升 0.7%，仍遠低於日本央行 2% 目標。