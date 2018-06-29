夏普取消新股發行 股價暴漲15%

據《彭博社》報導，由鴻海集團 (2317-TW) 收購的電子製造商夏普 (6753-JP) 取消了發行 2000 億日圓 (約合 18 億美元) 的新股的計畫，歸咎於美中貿易緊張局勢而導致的市場不穩定。

最初，夏普計劃用這筆資金購買優先股並改善財務狀況。預計花費 1850 億日圓回購 20 萬股優先股，其餘金額用於資本支出和技術研究。

該公司週五 (29 日) 在一份聲明中表示，決定取消原先發行新股之計劃。夏普同時收回了全年銷售報告。在週五 (29 日) 東京股市開盤後，夏普股價應聲上漲了 15%。

夏普股價 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

Ace Research Institute 分析師 Hideki Yasuda 表示，股權稀釋的威脅是近期夏普股價下跌的主要原因之一，而夏普取消發行新股計劃之後，即吸引了重新買回持股的買盤。

台灣富士康於 2016 年收購夏普，去年該股上漲至每股 5000 日圓左右的高位，之後由於市場擔憂智慧手機需求疲軟，以及夏普為包括蘋果公司在內的公司推出的液晶顯示器造成股價下滑。

根據《彭博社》的數據，在追蹤夏普的 13 位分析師中，有 10 位建議賣出。

「由於中美貿易戰爭，股市變得更加動盪，因此繼續發行新股可能對股東和相關者不利。」夏普在聲明中表示。

就在幾小時前，鴻海董事長郭台銘與美國總統川普一起在威斯康辛州為台灣公司舉行破土儀式，為支持美國的貿易政策。川普的政策激起了全球金融市場的反彈。 川普對中國和歐洲的關稅威脅引發投資者對經濟前景的擔憂。