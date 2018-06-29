美銀美林：從未對美國經濟如此有信心

周四，一貫看多美元的美銀全球利率和外匯策略負責人 David Woo 在接受彭博社採訪時表示，「過去 20 年來，我從未對美國經濟這樣有信心過。」 Woo 認為，不管美國與其他國家與地區的貿易衝突如何發展，美元都會繼續大漲。

他指出，由於減稅對美國經濟的影響，「這個經濟體正在強勁增長，而市場仍然在否認這一點。」

Woo 認為，如果貿易衝突加劇，歐洲與新興市場經濟體將首當其衝，這些貨幣將相對美元下跌。「我告訴你，美元將會飆升，因為我們將看到聯邦基金利率的大幅調整。」

然而，周四美國商務部公布的第一季美國 GDP 數據似乎沒有印證 Woo 的觀點。

數據顯示，美國第第一季 GDP 增長為 2%，低於此前 2.2% 的預估，主要受第一季消費者支創近五年來最低的拖累。去年，第第四季，美國 GDP 實際增速為 2.9％。

但是，受益於減稅政策和勞動力市場的強勁，美國第第二季經濟增長速度猛增，預計將達 5.3%。全年 GDP 增長有望達到川普總統設立的 3% 的目標。

此外，美國第第一季國內總收入（GDI）增長 3.6%，而去年第第四季 GDI 為 1.0%。被視為更準確衡量經濟增長指標的實際 GDP 與實際 GDI 的平均值，第一季增長 2.8%，高於去年第第四季的 2.0%。

華爾街此前文章提到，聯準會主席鮑威爾也在近期講話中認為美國經濟增長強勁，失業率極低，強調進一步升息的承諾。此前，聯準會於今年年內第二次升息，調升了今年的美國 GDP 增長預期，預計今明後三年 PCE 通膨預期都將高於聯儲長期目標 2%。

近日美元大漲，前兩個交易日累計上漲近 1%，接近年內最高。周四，受德國經濟數據良好，美國第一季 GDP 下滑的影響，美元對一攬子貨幣漲幅收窄。截止發稿，美元指數上漲 0.05%，至 95.07。