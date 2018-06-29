美中貿易戰另類受害者 夏普擬撤銷增資案

鴻海 (2317-TW) 旗下轉投資夏普 (6753-JP) 宣布，受到近期中美貿易摩擦等外部環境影響，國際股市震盪劇烈，投資人趨於保守，因此決定撤銷 6 月 22 日公布的增資案，成為另類的貿易戰受害者。

夏普在 6 月 22 日決議，將增資發行新股，原定增發不超過 8625 萬股新股。不過因為中美貿易摩擦影響，夏普表示，公司董事會經過審慎評估後，認為此時繼續進行增資發行案將無法為公司股東創造應有價值，因而正式決議撤銷原先公告的增資發行計畫。

夏普表示，經過內部審慎評估，在搭配公司目前已妥善安排的相關配套措施下，預計現有業務及未來事業規畫將能穩健地依既定計畫實施。

針對未來 A 類特別股的贖回，夏普表示，公司還是能依計畫如期償還，其他資金需求亦已做出妥善安排，隨著公司本身營運及獲利的逐步改善，仍可強化財務結構。同時，公司的中長期發展策略包括創建 8K 生態體系以及研究拓展 AIoT 等相關業務目標仍按既有計畫繼續執行中。

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