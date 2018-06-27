鴻海7/25除息2元 郭董可領32億元股息入袋

鴻海 (2317-TW) 今年將配發 2 元現金股利，並進行現金減資 20%，其中 2 元現金股利的除息交易日已經確定，鴻海董事會今 (27) 日決議，將在 7 月 25 日進行除息交易，至於股利發放日則為 8 月 24 日，總計現金股利將配發 346.57 億元。法人指出，以鴻海董事長郭台銘持股約 16 億股計算，7 月的除息大約可領到 32 億元。

至於現金減資何時進行，因為仍須送件到證期局，因此目前尚未有明確日期。

鴻海小股東阿土伯日前在股東會上提議，希望增配現金股利，並提高現金減資比例，儘管鴻海董事長郭台銘個人也同意這樣的提議，不過律師直言，因為這涉及到法律，以及電子投票股東的權益，因此除非再召開股東臨時會，否則今年的股東常會將無法更改。

法人指出，以鴻海董事長郭台銘持股約 16 億股計算，7 月的除息大約可領到 32 億元，等於中 16 次威力彩頭彩 2 億元。

至於郭董都怎麼運用這些股利，根據往例，在扣除必要的稅負後，都是全部捐給郭董所成立的永齡基金會。

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