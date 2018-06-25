夏普擬增資股價反創1年半新低 鴻海員工成另類受災戶

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司夏普 (6753-JP) 宣布將進行增資，不過市場反應不佳，今 (25) 日股價跌破日圓 2500 元大關，讓去年以每股日圓 38 萬 5000 元 (每一股特別股得轉換為 100 股普通股) 取得夏普 C 類無表決權特別股的鴻海員工，市值縮水逾 30%，反成另類股價走跌受災戶。

夏普宣布，將透過公募增資、第三者配額增資等方式，預計籌募最高將達日圓 2162 億元的資金，其中透過公募增資所將發行的新股股數為 7837.5 萬股。

鴻海董事會在去年 12 月 29 日通過，將 2016 年所取得的夏普 C 類無表決權特別股總共 113 萬 6363 股，出售予由員工籌組成立之合夥企業 ES Platform LP，總金額約日幣 3524.9 億元。

鴻海所取得的夏普 C 類無表決權特別股，每一股特別股得轉換為 100 股普通股，經夏普本社同意始能轉換成具流通性之普通股。夏普將成為集團與員工共同的中長期投資目標，藉以吸引優秀人才留任，增強集團整體競爭力。

儘管夏普營運在社長戴正吳的努力下，2017 年財報順利稅後純益日圓 702 億元的成績單，也順利從 2016 年稅後虧損日圓 248 億元轉盈，讓鴻海董事長郭台銘設定的 2 年內夏普轉盈的高標順利達成。但是資本市場對於夏普卻毫不留情，2017 年夏普市值較 2016 年減少 32%，是東京證交所中市值縮水最多的企業。