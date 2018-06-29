〈遠東新股東會〉徐旭東：美國及越南PET產能加入 將躋身全球前3大供應商

紡纖大廠遠東新 (1402-TW) 董事長徐旭東表示，公司之前收購美國 M&G 西維吉尼亞州 PET 廠及俄亥俄州研發基地，預計在 7 月就可投產，加上越南 40 萬噸 PET 新線也預計在第 3 季投產，在美國與越南新產能投產後，將位居世界前 3 大 PET 供應商。

遠東新今 (29) 日舉行股東會，通過配發現金股利 1.2 元，為近 3 年新高。

遠東新在美國的布局，除了自行收購的 M&G 西維吉尼亞州 PET 廠及俄亥俄州研發基地外，另外也與其他業者以合作生產方式，共同取得 M&G 德州年產能 130 萬噸 PTA 及年產能 110 萬噸 PET 興建中專案及相關資產。屆時將可就近供應美國龐大內需市場，避開貿易障礙，也可發揮美國低廉原料及能源成本優勢，並享受美國稅改政策紅利。

越南部分，徐旭東表示，除了 40 萬噸 PET 新線預計在第 3 季投產外，成衣相關的印染廠第 2 期、聚酯長纖、聚酯短纖等擴充專案也持續進行。

另外針對中國 13 億人口衛生醫療商機與先進國家高齡照顧需求，遠東新也規畫擴增 10 萬噸的不織布產能，搶攻醫療跟嬰幼兒市場。

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