為平息員工不滿 Airbnb最晚2020年上市

Airbnb 執行長 Brian Chesky 為安撫員工情緒，於週四 (29 日) 告知將支付員工現金獎金，並計劃在 2020 年底之前 IPO。屆時部分員工被給予的股票將會到期。

此舉旨在平息員工日益增長的不滿情緒，因為這家已經成立十年的公司至今尚未公開發行股票。 Airbnb 最後一次允許員工向新投資者出售股票是在 2016 年。

成立於 2008 年的 Airbnb 已經準備了至少兩年的首次公開募股。該公司在創立初期引發了領導性的潮流。在 2017 年 3 月 Chesky 曾表示，該公司計劃今年準備上市。 但在 2 月份他改口，Airbnb 的時間表將至少推遲到 2019 年，並且在上個月的一次會議上表示公司將「準備在明年上市，但我不知道是否一定會。」

Airbnb 的創始人和早期員工幾乎沒有太大動力來推動 IPO。知情人士說，他們已經套現價值至少 3.5 億美元的股權。去年 12 月，Airbnb 董事會成員會見了摩根士丹利全球科技投資銀行業務負責人 Michael Grimes，提出了上市的可能。 然在今年 1 月下旬，Airbnb 的財務長 Laurence Tosi 作為 IPO 的支持者，因為與 Chesky 的緊張關係而宣布辭職。

知情人士稱，該公司準備在 2019 年 6 月舉行 IPO。Chesky 強調 Airbnb 最遲會在 2020 年底之前採取措施上市。

Airbnb 預計今年將連續第二年獲利，其營收為 35 億至 40 億美元。

另一方面，Airbnb 的營運在紐約繼續面臨反對。在 2016 年州議會通過立法後，對那些在網上發布非法短租廣告的人施加罰款後，市議會準備通過一項法律，要求 Airbnb 和其他類似公司必須提供屋主姓名和地址的相關資訊。