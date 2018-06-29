Synnex砸189億美元 併購全球最大電話服務商Convergys

全球最大電話服務中心營運商 Convergys (CVG-US) 週四 (28 日) 同意以 24.3 億美元，被競爭對手 Synnex (SNX-US) 併購。Convergys 股價大漲 4.79% 來到 25.37 美元；而收購方 Synnex 股價則因週四 (28 日) 同日公布財報不如預期，盤後下滑 4.08% 以每股 106.74 美元作收。

Synnex 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

呼叫中心運營商 Synnex 在一份聲明中表示，收購 Convergys 的 24.3 億美元，股份與現金將各占一半，每股將支付 26.50 美元併購 Convergys。收購價與週四 (28 日) 收盤價相比，有 4.5% 之溢價幅度。

由於像 AT＆T 電信 (T-US) 這類的客戶減少了與 Convergys 的業務，使其營收一直在下降。該公司去年營收為 27.9 億美元，下滑 4%，淨收入為 1.214 億美元。

與競爭對手一樣，Convergys 一直在客服功能上採用自動化，並與大客戶整合做轉變，因公司尋求規模降低成本，因而引發了行業的整合浪潮。

今年 5 月份 Convergys 執行長 Andrea Ayers 歷任 30 年後決定辭職，而公司也宣布出售的意願。之前為辛辛那提貝爾公司 (CBB-US) 的子公司，Convergys 經營超過 100 個電話服務中心，至 3 月底該公司在 33 個國家擁有約 11 萬名員工。

總部位於加州的 Synnex 成立於 1980 年，主要經營技術服務和電話服務兩個領域。在上一財年，Synnex 的營收為 170 億美元，淨收入為 3 億美元。

Synnex 公司週四 (28 日) 並公布新一季財報，第 2 季度財報營收增長 26.3% 至 49.7 億美元。這筆併購交易預計在第 3 年達到至少 1.5 億美元的所謂協同成本節降效應。

激進對沖基金 Elliott 今年初披露了擁有 Convergys 大約 4.9% 的股份。激進對沖基金往往勸入股的企業將自己出售。

在宣布交易批准後，Elliott 發表聲明提到合併將帶來顯著的增長、成本效益、和戰略優勢，這將創造大量的股東價值。