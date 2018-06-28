市場缺乏方向性 量化基金的史上最慘虧損還在繼續

今年 2 月，量化基金遭遇史上最慘虧損。摩根大通當時指出，這可能不過是對量化策略「毀滅性打擊」的前奏，隨著機構投資者撤出資金的風險逐步顯現，未來 CTA 在對沖基金行業中的市值占比很可能進一步萎縮，「量價齊跌」。

摩根大通預計，CTA 市值規模縮水至 2014 年階段低點的可能性很大，當時約 3000 億美元資產規模的 CTA 市場前景堪憂。

但是，為 CTA 感到憂心的投行並非僅此一家。法興也在周三的研報中進一步關注到了「凸度（投入 - 回報比率）和量化趨勢跟蹤策略所受到的詛咒」。

法興 CTA (commodity-trading advisers) 指數顯示，CTA 當前的表現正處於 2017 年初以來的最差水平。而凸度數據表明，趨勢跟蹤策略能在長期熊市中提供強勁的積極回報。

法興看到，政府通過財政和貨幣刺激政策承諾推動後期經濟增長，市場也因此拉升。同時，市場還在憂慮地緣政治的緊張局勢和潛在的經濟衰退風險，波動性忽高忽低，找不到明確的方向性。

在缺乏方向性的環境中，CTA 表現不佳。而法興還指出，如果市場暴跌或暴漲，量化趨勢跟蹤策略也很可能失敗。與上個世紀相比，採取量化趨勢跟蹤策略的對沖基金在過去五年內的平均表現較弱，但分資產看，存在較大的分散性：

2014 至 2015 年期間，專注固定收益和大宗商品的趨勢跟蹤策略大幅受益於美元的反彈，股市則在區間內波動；

到了 2016 年至 2017 年，情況則正好相反：在波動性較低的環境下，股市表現一直很好，而利率、外匯和大宗商品價格則缺乏方向性。

那麼，為什麼趨勢只會在部分市場出現呢？法興認為，「只要有央媽在背後進行操縱，趨勢的形成就會受到挑戰」。

在聯準會多年的量化寬鬆政策中，一跌就買是一種成功的策略。近來，央行與市場的溝通策略疊加壓倒性的貨幣和財政刺激，正在削弱主要資產類別的勢頭。

今年 3 月，彭博社曾注意到，儘管剛開年，標普 500 指數波動 1% 的日子已經比 2017 全年來得都要多；1 月至 3 月期間，該指數平均每日波動 0.9%，這一數字是去年的 3 倍。

金融部落格 ZeroHedge 警告稱，鑒於 2018 年已經成為了熊市之外市場最不穩定的一年，除非 2018 年真的踏入熊市，否則所有投資者都將非常痛苦。