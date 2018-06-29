[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄06/28 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2528 皇普 07/03 上市增資 06/27-06/29 4050 14.00 14.00 福邦 01 07/02 16301 8028 昇陽半 07/04 初上市 06/28-07/02 2648 24.60 24.60 福邦 01 07/03 4744 皇將 07/06 初上櫃 07/02-07/04 918 28.00 28.00 福邦 01 4563 百德 07/06 初上櫃 07/02-07/04 899 58.90 58.90 日盛 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。