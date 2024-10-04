自傳下冊11月底問世 張忠謀：盼台灣這3領域出更多佼佼者

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-04 15:22

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台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (4) 日出席第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」頒獎典禮，張忠謀會前受訪時指出，他親手撰寫的自傳下冊，將在 11 月底對外發表，並證實將會出席 10 月 26 日台積電運動會。他致詞時也表示，希望未來看到台灣能有更多「財經管理、科學生技、政治教育」三大領域的佼佼者得獎者。

張忠謀自傳下冊將在 11 月 29 日由天下文化獲獨家授權出版，備受外界矚目，張忠謀透露，大家很快就可以看到，「有興趣的人可以去購買來看」。

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台積電運動會因疫情停辦三年後，去年首次恢復舉辦，張忠謀偕同夫人張淑芬親自參加，受到員工們熱烈歡迎，高齡 93 歲的張忠謀今天表示，今年運動會仍將親自出席。

張忠謀於第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」頒獎典禮上致詞時表示，蔡萬才台灣貢獻獎自 2015 年創辦以來，至今第十年，這個兩年一次的獎項，讓每次甄選出來的得獎人，都讓外界覺得實至名歸。

包括國際知名導演侯孝賢、李安、國立台灣大學副校長張上淳醫師、門諾醫院、朱銘美術館創辦人朱銘、肝病防治學術基金會董事長許金川、雲門舞集創辦人林懷民、天主教善牧基金會執行長湯靜蓮修女，橫跨藝文、醫療、慈善等多元領域。

張忠謀直言，貢獻獎委員會的委員們，每一屆在決審時，都有一番詳細審慎的討論，深怕有遺珠之憾，每一個出現在決審會議上的被推薦者，都是不同領域的佼佼者，對台灣社會有不同的服務與貢獻，

張忠謀說，在台灣社會中，這樣貢獻社會服務人群的正向力量處處可見，蔡萬才家族創立這個獎項的目的，就是希望獎勵這些對社會有貢獻的正向力量，讓他們繼續發光、擴大影響力，也讓社會有學習的榜樣。