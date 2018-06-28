HTC攜手中國移動加速5G應用發展 推動實現VIVE REALITY願景

宏達電 (2498) 今(28)日於 2018 年上海世界移動大會 (MWCS2018) 與中國移動簽署「5G 終端先行者計畫」合作備忘，促進中國 5G 基礎設施及終端的快速發展。同時，中國移動還將助力 HTC 系列產品的推廣與銷售，實現 VR 在中國市場的加速普及。HTC 還在此次 MWCS 大會上展示了一系列智慧型手機與 VR 設備結合的最新增強功能。此外，宏達電董事長王雪紅獲主辦單位 GSMA 頒發「亞洲移動行業卓越貢獻獎」。宏達電表示，作為中國移動「5G 終端先行者計畫」的重要合作夥伴，HTC 將攜手中國移動共同加快下一代 5G 終端開發進程，為 5G 技術的大眾化應用奠定基礎，並進一步推動 VR 及 AR 技術的全面普及。
宏達電指出，該計畫針對 5G 規模試驗推出第一批 5G 預商用終端，並與合作夥伴在 5G 設備適用場景、產品配置、技術解決方案、測試驗證和產品研發等領域展開全面合作。這項合作將推動新型應用模式的發展，進而於 2020 年實現 5G 網路的廣泛商業應用。透過與中國移動的合作，HTC 不僅致力於將 5G 技術的發展融入消費者的日常生活，旨在加速 VR 及 AR 技術的規模化普及。
而宏達電董事長王雪紅獲主辦單位 GSMA 頒發「亞洲移動行業卓越貢獻獎」，王雪紅表示，能夠獲得 GSMA 頒發的亞洲移動大獎，深感榮幸。宏達電在 3G 和 4G 時代均取得極具代表性的創新成果，而 5G 時代的到來將使各種全新類別的 VR 及 AR 應用案例成為可能。隨著下一代行動技術的不斷發展，HTC 將繼續實現突破創新，構建更具擴展性的人機互動生態系統，帶來更自然的沉浸式技術交互模式，進而推動 Vive Reality 願景的實現。
宏達電 (2498) 今(28)日於 2018 年上海世界移動大會 (MWCS2018) 與中國移動簽署「5G 終端先行者計畫」合作備忘，促進中國 5G 基礎設施及終端的快速發展。同時，中國移動還將助力 HTC 系列產品的推廣與銷售，實現 VR 在中國市場的加速普及。HTC 還在此次 MWCS 大會上展示了一系列智慧型手機與 VR 設備結合的最新增強功能。此外，宏達電董事長王雪紅獲主辦單位 GSMA 頒發「亞洲移動行業卓越貢獻獎」。宏達電表示，作為中國移動「5G 終端先行者計畫」的重要合作夥伴，HTC 將攜手中國移動共同加快下一代 5G 終端開發進程，為 5G 技術的大眾化應用奠定基礎，並進一步推動 VR 及 AR 技術的全面普及。