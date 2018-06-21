軟銀自比「獨角獸獵人」 前日本首富：你越搞投資 股東越別想高枕無憂

6 月 20 日周三，日本軟銀集團在東京召開年度股東大會。董事長孫正義在會上將軟銀稱為「獨角獸獵人（unicorn hunter）」，並直言「此前將 97% 的頭腦用在了電訊業務上，今後將比例互換，把大部分心思用於投資」。

孫正義稱，相比於阿里巴巴、雅虎等公司，軟銀的股價遭到了低估。他對股東表示，軟銀股價有如花園藤蔓，生長過程曲折但終會上漲，請股東們放心。

此言一出，孫正義老友、軟銀外部董事柳井正迅速反駁道：我可不這麼認為。

我看到孫正義的所作所為（投資）時，我感到非常擔心。我的心情和在座各位股東一樣，很擔心投資會不會真的順利。在聽完孫正義今天的演講之後，請不要覺得自己高枕無憂。

柳井正是快銷品牌優衣庫母公司迅銷公司董事長，2016 年加入軟銀董事會。據《富比士》雜誌，柳井正家族持有迅銷公司 44% 的股份，個人財富凈值達到 193 億美元。在孫正義「上位」之前，柳井正曾是日本首富。

在會上，柳井正並未詳述「擔心」的細節。但在此之前，他也曾對軟銀的現狀憂心忡忡。他的憂慮在於，軟銀青睞科技投資，對諸如日本手機服務等公司的搖錢樹業務就顯得不太上心了。

2016 年 10 月，孫正義宣布發起成立規模達 1000 億美元的願景基金（Vision Fund），這是全球規模最大的私募股權基金。

成立後不久，軟銀願景基金首輪便募集到了 930 億美元巨額資金，出資者包括沙烏地阿拉伯主權基金 PIF、阿布扎比主權基金 Mubadala、軟銀集團、蘋果公司、富士康、高通和夏普。

在截至 3 月底的 2017 財年第四財季，軟銀營運利潤大增 60%，願景基金貢獻近半，金額高達 650 億日元。此外，願景基金在 2017 財年累計投資額達 297 億美元。

今年 5 月 15 日，孫正義還曾在一場活動上表示將推出第二支願景基金，但並未給出具體時間和規模，只說「會在近期推出」。

彭博社隨後援引知情人士消息稱，軟銀 CEO 孫正義正就設立第二支願景基金與投資者進行初步接洽，籌資規模或達 1000 億美元，最早可能明年啟動。

以周三（6 月 20 日）的收盤價 8259 日元計算，軟銀市值達到 9.1 兆日元，約合 830 億美元。孫正義演講過後，股價直升 2.3%，現漲幅擴大至 4.83%。