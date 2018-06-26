安永：香港上半年新股上市年增44% 全球第五 下半年多家獨角獸赴港IPO

安永會計師行公布最新新股統計，香港今年上半年新股宗數創歷史新高，料有 98 隻新股上市，年增 44%，但集資額僅港幣 503 億元，年降 8%，位列全球第五，並預計全年 IPO(首次公開發售) 集資額有港幣 2000 億元，若多隻重磅股在今年內完成 IPO，則全年有望重登全球集資額三甲之內。

據安永報告，今年上半年，香港主板超額認證情況達到 100%，其中有半數主板新股獲得了超百倍的認購；平均超額認購倍數達到 500 倍以上。新媒體企業毛記葵涌 (1716-HK) 以 6288 倍成為新股市場「超購王」。

儘管新股在香港引爆投資熱情，但多家新經濟企業在香港頻頻遭遇破發。平安好醫生 (1833-HK)、眾安線上 (6060-HK)、易鑫集團 (2858-HK)、閱文集團 (0772-HK)、雷蛇 (1337-HK) 等都曾獲得很高的超額認購倍數，但上市後不久便紛紛跌破發行價。

至於破發潮是否會給下半年的港股帶來影響，安永認為，只要正在籌備上市的公司可以接受不太激進的定價，那麼港股 IPO 的數量和籌資額將繼續保持高位。

展望下半年，安永預計，目前已有數家大型企業遞交香港上市申請和招股，如小米 (1810-HK)、中國鐵塔、美團等 TMT(科技、媒體及電訊) 公司，單計這 3 家企業集資額已過港幣千億元。若 3 家企業成功於下半年上市，將可帶動下半年集資額達港幣 2000 億元。

報告指出，2018 上半年香港首隻上市獨角獸貢獻了前 10 大新股 2 成多的籌資額。金融行業繼續佔據新股籌資額榜首，而健康和房地產行業在大陸上市企業的推動下緊隨其後。

安永預期，零售和消費品、科技、媒體和電信、金融、建築及健康類股份，將成為下半年香港新股集資的主力。今年 4 月香港修訂的《上市規則》生效，同時《H 股「全流通」試點業務實施細則 (試行)》發佈並實施，利好大陸企業赴港上市。

A 股 IPO 方面，據安永報告，在巨型企業和獨角獸企業推動下，A 股上半年前 10 大 IPO 共籌資人民幣 583 億元，年增 156%。其中，富士康工業互聯網 (FII) 籌資人民幣 271.2 億元，占前 10 大 IPO 籌資總額的 46%，2 家「獨角獸」企業寧德時代和藥明康得分列前 10 大 IPO 的第二位和第九位。