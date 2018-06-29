中興通訊：將在拒絕令解除後儘快恢復生產 董事長反對利潤分配預案

周五，中興通訊在深圳總部召開 2017 年度股東大會。

會議除了審議 2017 年年度報告等普通決議案事項之外，大股東中興新通訊根據與美國商務部（BIS）達成的協議提名了 5 名非獨立董事及 3 名獨立非執行董事，此舉意在重組董事會。

此外，此次股東大會議案還包括擬向中國銀行申請 300 億元人民幣綜合授信額度的議案，以及擬向國家開發銀行深圳市分行申請 60 億美元綜合授信額度的議案。

業務方面

中興通訊候選執行董事李自學在會上表示，目前拒絕令還沒有解除，候選董事後面主要任務還是要提振公司信心，在拒絕令解除後儘快恢復生產。

中興總裁趙先明表示，儘可能短時間內恢復生產經營，把耽誤掉的時間追趕回來，力爭全年業績在系統業務層面不要下降。但是兩個半月時間對終端業務影響比較大，整體上，全年業績不可避免受到很大影響，相信中興會盡最大努力挽回損失。

研發方面

趙先明表示，不幸的事情發生後，對公司造成了較大影響。2 個半月的時間對公司來說，核心能力依然在保持，尤其在研發方面的能力。在合規政策指引下，大部分研發沒有受到嚴重影響，還在緊鑼密鼓開展工作。但是參與標準化組織等一些工作還是受到了影響。總體上沒有造成嚴重的影響，中興 5G 能力依然在不斷增強。公司有信心在禁令解除後，在很短時間內回復到正常狀態，挽回損失。

趙先明表示，中興通訊在 5G 技術上有三個領先，第一是時間上領先，公司有把握、有依據，已經率先把 5G 技術在 4G 時代做到了商用，在 5G 到來的時候有先發優勢。第二是性能方面，源於在 4G 網路在核心算法的優勢，5G 依然能保持優勢。第三是銷售規模的領先，也就是成本領先，中興依託國內市場，而國內是全球投資最大的 5G 市場，在國內有理想的市佔率，在全球市場就有規模優勢。

資本市場方面

當被問及 2017 年中興通訊利潤分配預案時，中興通訊財務總監表示，「416」以來公司加強了現金流收支兩條線的動態監控，現金流的管理是有序的，目前處於穩定狀態，後續繼續與銀行供應商保持密切溝通。

現任董事長殷一民稱，13 億元的分紅不會導致出現巨大影響，鑒於公司還在拒絕令情況下，希望每一點現金用於實處，建議大家慎重投票，殷一民本人投了反對票。

人事方面

當被問及新提名候選董事的工作背景和通信行業之間的聯繫，李自學表示，他主要從事微電子相關研究，通信行業利用到很多微電子技術。殷一民稱，8 位新提名的候選董事在各自領域都有豐富經驗，新的董事會應該是強有力的領導公司渡過難關的團隊，他對新的董事會有極高的信任和期望。

根據 6 月 13 日發布的公告，中興通訊將更換所有董事會成員，極有可能包括現任董事長殷一民和總裁趙先民。上周傳出消息稱，李自學將出任中興通訊新董事長。

殷一民表示，6 月 8 日與美國商務部達成新的協議後，公司成立經營工作組，一直在做恢復經營的詳細計劃，公司能夠做的每一件事正在一步一步去做。8 萬人的企業，和去年相比，離職人員數量差異只有 100 多人，核心人才沒有流失。他強調，新的董事會變化，對公司業務不會造成波動。