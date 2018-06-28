聘凱基銀炒匯主管任副總 遭金管會關切 永豐銀急喊卡

金管會日前才對凱基銀行交易員炒匯案開罰，主要就是黃姓交易主管縱容柯姓交易員進行外匯交易，才導致損失 2.4 億元，不料黃姓交易室主管才剛被金管會停止執行職務 3 個月，卻傳出被永豐銀行聘任為資深副總經理，對此，金管會銀行局副局長莊琇媛今 (28) 日表示，的確在妥適性上有問題。而永豐銀也在晚間表示，將配合規定中止此次聘用程序。

凱基銀行 4 月下旬爆出外匯交易員進場操作加拿大幣大虧新台幣 2.4 億元，金管會 26 日才針對此案重罰凱基銀 800 萬元，並命凱基解除交易員職務，及停止交易員黃姓主管執行職務 3 個月。

黃姓主管遭停職 3 個月，照理說要 9 月 1 日才能返回原職務，沒想到永豐銀卻早在 6 月 22 日董事會就通過聘任黃姓交易主管擔任資深副總，到職日是 8 月 1 日，引發永豐銀工會抗議。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，在金管會處分之前，凱基就已經把黃姓主管調離交易室到其他單位，且不再擔任主管，只要被裁罰人不是「交易室主管」，金管會並不會有意見；不過，如果黃在懲處期間到其他金融機構任「主管職」，在妥適性上就有問題，如果永豐確定要聘黃，就會請永豐來說明。

在金管會表態後，永豐銀晚間也發出新聞稿表示，將中止聘用黃姓主管。

永豐銀行表示，永豐銀和黃姓主管的接觸，早在事件發生之前，原本是想借重他在金融界的長才及豐富的市場經驗，為公司帶來更大的利益，公司在過程中也掌握並揭露資料給董事會。但是因金管會對其前任工作的懲處，永豐銀行也將配合規定中止此次聘用程序。

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