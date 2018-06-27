三大法人大砍129億元 外資狂殺金融股 鴻海、台積電更遭連9賣

台股今 (27) 日多方先盛後衰，由於台積電連續第 3 天貼息，被動元件尾盤也難敵當沖壓力，指數終場下跌 41.14 點，以 10701.03 點作收，跌破年線 10713 點。三大法人部分，外資及陸資賣超 122.19 億元，外資自營商賣超 0.71 億元，投信買超 1.65 億元，自營商自行賣超 0.36 億元，自營商避險賣超 8.8 億元，合計賣超 129.71 億元。外資全面賣超金融股，鴻海及台積電更遭連 9 賣。

期貨部分，三大法人僅投信單獨偏空，外資加碼多單 1050 口，淨部位多單回升到 28462 口；投信加碼空單 303 口，淨部位空單來到 25930 口；自營商回補空單 1173 口，淨部位空單降到 3785 口，合計三大法人回補空單 1920 口，淨部位空單為 1253 口。

外資今天賣壓加大，其中金融股成為外資壓賣超重災區，其中開發今遭賣超逾萬張，富邦金、元大金、兆豐金、合庫金、國泰金、第一金、台新金、華南金等，外資賣車張數也超過 5000 張，永豐金、玉山金、新光金、中信金、國票金等亦均遭外資賣超。

電子股部分，蘋概指標股的鴻海也是外資主要賣超標的，已連續 9 天遭外資賣超，另外晶圓雙雄台積電及聯電、光碟雙雄中環及錸德，及面板雙虎友達與群創，全部續遭外資賣超摜壓。

另外旺宏、仁寶、彩晶、鼎元、廣達、和碩、緯創、達方、台達電、光寶科、宏碁、亞太電等，外資賣超也超過 2500 張。

ETF 部分，外資則是連續 5 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是連續 4 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是又轉為買超。

外資集中市場買超第 1 名富邦 VIX，買超張數 20944 張，第 2 名中鴻，買超張數 5141 張，第 3 名旺宏國泰 7B 購 01，買超張數 4900 張，第 4 名晶電元大 7B 購 03，買超 4000 張，第 5 名旺宏日盛 7B 購 04，買超 4000 張，6 到 10 名依序為，晶電永豐 7B 購 02，買超 3900 張；元大 S&P 原油正 2，買超 3569 張；旺宏群益 7B 購 05，買超 3500 張；晶電元大 7A 購 17，買超 3400 張；晶電國泰 7B 購 01，買超 3400 張。

外資集中市場賣超第 1 名為群創，賣超張數 19617 張，第 2 名聯電，賣超 15711 張，第 3 名鴻海，賣超 14772 張，第 4 名中環，賣超 11134 張，第 5 名中鋼，賣超 10806 張。6 到 10 名依序為，開發金，賣超 10201 張；旺宏，賣超 9780 張；友達，賣超 9573 張；富邦金，賣超 8876 張；元大金，賣超 7822 張。

法人表示，外資今天加大對電金權值股的賣超力道，顯示外資對於貿易戰的態度仍是偏空，尤其下周美國將公布貿易關稅清單，在美方極可能限制中國購買美國高科技產品狀況下，台股電子股因為多已為美國代工為主，將有可能會受到波及，影響到第三季旺季的出貨狀況。



★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/