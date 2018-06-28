九豪股東會改選董監 市場預期國巨進入董事會落空

九豪 (6127) 今日舉行股東會同時全面董監改選，會中通過每股配息 0.25 元。由於國巨 (2327) 旗下國新投資截至 5 月底，持股達 5.78%，成九豪最大單一股東，市場關注國巨是否將進入九豪董事會，結果揭曉，國巨沒有進入九豪董事會。九豪今日股東會進行董監事改選，選前市場揣測國新投資因是最大單一股東，可能將取得董事席次，掌握晶片電阻陶瓷基板，擴大被動元件廠相關產能。但結果出爐，九豪新任董監事都由公司派出線，而市場預期的國巨則未取得任何一席董事。



九豪為國內唯一的電阻用陶瓷基板廠，受惠晶片電阻供不應求，今年 3 月起陸續調漲所有規格價格 5-10%，也因此帶動 5 月合併營收至 9500 萬元，年增 6.11%，累計今年前五月合併營收 4.37 億元，年增 0.73%。



另外，車用產品部分，九豪打入全球車用零組件大廠 - Delphi 及 Sensata，出貨引擎含氧鋁感測器及安全氣囊用壓力感測器，該兩項產品佔營收比約 16%。



對於今年第二季業績，九豪表示，有機會比第一季好。而九豪在 3 月調漲報價，目前在滿載生產的狀態，下半年是否會有調漲動作，九豪強調，還要視市場及客戶的狀況才能決定。



九豪董事長陳清金說，公司將朝多元化基板產品發展，加快研發速率，增加潛在客戶領域，及車用市場產品的廣度、深度，並配合客戶開發產品需求，共同製定各項產品規格，延伸基板加工的層次，以提高生產效益，並在能源產業中發展陶瓷材料應用及爭取商機，持續穩定成長及市場領導地位。期望今年營收、獲利再創佳績。