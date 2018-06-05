台星科(3265)、九豪(6127)、中磊(5388)、氣立(4555)、新鉅科(3630)

台星科 (3265)：江蘇長電透過子公司星科金朋的下單可望回升，加上矽格去年入主台星科後，將合作搶攻物聯網、車電等晶圓級封測市場，今年營運將優於去年。股價開高飛越季線之上，盤中一度攻頂，上看前波高點 44.7 元反壓。

九豪 (6127)：受惠晶片電阻價格調漲，上游陶瓷基板供給吃緊，有望推升今年業績，受國巨透過國新投資持股達 7.4%，雖強調非併購採短期投資，仍激勵股價飆漲，盤中開高走高，攻上 40.35 元漲停板，再創波段新高。



中磊 (5388)：5G 高峰會將登場，展出全系列 NB-IoT/LTE-M 小型基地台及感測器，下半年起包括物聯網 (IoT)、網通產品大單出貨，雖今年首季獲利衰退，但全年獲利有望恢復正常水準。股價止跌反彈，挑戰季線及 80 元關卡。



氣立 (4555)：5 月合併營收年增 24.4%，創下歷史新高，主因旺季及多元布局效益顯現；累計前 5 月合併營收 7.09 億元，年增 34.6%，今、明兩年訂單能見度高，並發行 CB 擴大中國市場的布局。股價反彈突破 80 元，挑戰前波 88 元高點。



新鉅科 (3630)：受惠中高階 1,300 萬畫素鏡頭出貨升溫，帶動 5 月合併營收 1.05 億元，月增 29%，創 17 個月來新高，6 月營收可望延續，基本面轉機，股價放量突破年線，直奔漲停板 47.55 元，再創今年以來波段高點。(鄭心丹)

