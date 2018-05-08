印度盧比面臨壓力 經濟前景路障重重

印度 2018 年決心扭轉經濟局面，但經濟壓力已已經在一個指標中顯現：貨幣。

印度盧比去年兌美元匯率上漲 6.75%，但自 2018 年初以來一直處於下跌趨勢。周一 (7 日) 匯率創下 15 個月以來的最低水平，1 美元兌換 67.13 盧比，今年以來貶值 5.15%。

包括澳洲 ANZ 銀行和荷蘭 ING 的分析師都認為，該貨幣預計將進一步走弱。

ING 亞洲經濟學家 Prakash Sakpal 在 4 月的報告中寫道：「我們相信它的麻煩還遠遠沒有結束，因為一些外部和內部因素將在 2018 年及之後繼續使其顯著疲軟。」

印度盧比面臨壓力，表明這個亞洲第三大經濟體可能面臨潛在的麻煩，該國經濟在過去一年因面臨意外的去貨幣化、實施商品和服務稅，以及銀行業不艮債權增加，造成成長放緩。

然而這些問題都比不上最近更嚴重的挑戰：近來油價的上漲在政府支出增加的同時對擴大國家赤字造成威脅。

印度是石油淨進口國，野村分析師估計，油價每上漲 10 美元可能會使其經常帳和財政平衡分別惡化 0.4% 和 0.1% 的國內生產總值 (GDP)。分析師們認為，這可能會削弱該國經濟成長率 15 個基點。

分析師指出，盧比走低和油價上漲將導致通貨膨脹加速，這可能促使印度央行提前升息。在經濟發展穩定之前，國內利率上漲也可能導致印度經濟復甦無力。

隨著美國的利率水平進一步提升，2013 年「削減恐慌 (taper tantrum)」期間最大受害者之一的印度再度發現自己必須抵禦大量資本外流，這對盧比帶來了額外的壓力。

據國家證券登記機構數據顯示，政府放寬了外資投資資本市場的要求，但拋售情況持續。數據顯示，印度今年 4 月底淨流出 2.444 億美元，扭轉了 2017 年淨買入 307.8 億美元的局面。

印度去年開始建立外匯儲備，但 DBS 經濟學家 Radhika Rao 說，由於雙赤字造成的融資需求，意味著如果拋售情況惡化，印度央行可能沒有太多的干預空間。

但據馬來西亞銀行 Maybank 分析師的看法，盧比和印度經濟並不是一無可取。他們指出，印度央行認為，鑑於資本支出增加和全球需求改善，經濟活動可能加速，這將有助於貨幣趨穩。

分析師指出：「盧比不再處於甜蜜點。」

他們補充表示，「話雖如此，但當利率和石油價格穩定，並且全球持續的成長可能最終縮小 (經常帳赤字)、刺激收入並穩定 (盧比)，盧比最終必能找到一個立足點，我們對此表示謹慎樂觀。」