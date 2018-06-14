又一新興市場貨幣不支倒地 巴基斯坦盧比半年內放貶三次暴跌13%

在美國經濟復甦及聯準會升息的節奏下，資金回流美國，新興市場中又一個貨幣不支倒地。

巴基斯坦盧比近 6 個月以來，已經暴跌近 13%，該國工商業者開始擔心貨幣貶值恐怕將弱化外匯儲備。

週一 (11 日) 巴基斯坦國家銀行 (SBP) 允許盧比 (rupee) 貶值 3.65%，美元兌盧比來到 121，這是自 2017 年 12 月以來的第三次大幅貶值，去年 12 月和今年 3 月兩次貶值，幅度分別為 5% 和 4.5%。

巴基斯坦盧近半年來

EFG Hermes 巴基斯坦執行長 Muzammil Aslam 表示，近半年來貶值三次後，出口商不確定目前的貨幣貶值周期將持續？還是就此停止？

Aslam 指出，巴基斯坦最大宗出口的紡織品出口商正在談論盧比的匯率，預期兌美元可能進一步貶至 140，這種不確定性可能導致許多出口商等待進一步盧比貶值，繼續維持其出口收益。但他同時也擔心，這樣急遽貶值幅度之大，會惡化外匯儲備。

目前巴基斯坦實施的是央行主動管理的固定匯率制度，自由浮動空間有限，要想維持固定匯率水平，央行需要有足夠的實力護盤，但目前巴基斯坦的外匯儲備只有 100 億美元左右，為近 3 年來的最低水平。

此外， Aslam 也質疑貶值的時間是有問題的，因為巴基斯坦將在今年 7 月 25 日舉行大選，出口商預估，大選後，巴基斯坦盧比恐怕還將有得跌。

巴基斯坦從去年 7 月到今年 5 月的貿易逆差有 339 億美元，也就是說巴基斯坦央行持有的外匯只能抵得上 3 個多月的貿易赤字，經常帳赤字擴大，巴基斯坦預計將採取補救措施。但分析師表示，匯率大事應該由新政府上台後決定，目前的看守政府只會做出短期決定。

Topline Securities 分析師 Nabeel Khursheed 表示，許多人都在懷疑這是否是解決國際收支狀況的正確方法，因為該措施基本上未能刺激出口低迷並放緩昂貴的進口。

Khursheed 說，現在市場預期巴基斯坦盧比將進一步貶值，央行必須更快地提高關鍵利率，儘管此舉可能會拖緩巴國的經濟成長。