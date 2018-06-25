校園種電跨大步 元晶子公司厚固光電取得彰化校園種電二期6MW開發

元晶 (6443) 拚國內太陽能模組、電廠市場，子公司厚固光電繼 2 月取得彰濱工業區崙尾東區大型地面 80MW 太陽能發電廠標案，轉投資持股 54% 厚聚能源開發取得彰化縣校園種電第二期計畫 6MW，該公司合計將於彰化縣投入高額建設經費約 45 億元。彰化縣自民國 104 年推動校園種電計畫，由縣府統一辦理標租與廠商簽約，建置與維護相關費用則由承租廠商負擔，縣府與學校零出資，第一期計畫於民國 106 年底完成 187 所校園校舍屋頂裝設太陽光電發電系統，總設置容量達 31.41MW，迄今已進帳 1 億元以上，今年接續辦理校園種電第二期計畫由厚聚能源得標，今 (25) 日舉辦簽約儀式。



元晶表示，今年厚固、厚聚先後取得台灣最大規模的彰濱工業區崙尾東區大型地面太陽能發電廠標案；此次，又取得彰化縣校園種電第二期計畫 6MW，在彰化縣投入建設經費約 45 億元。



彰化縣校園種電第一期 (民國 104-106 年) 廠商售電回饋比 24.3%，進帳已逾 1 億元，第二期於今年展開，售電回饋比 18%，著手規畫第三期太陽光電風雨球場興建計畫。