【港股解碼】股價連挫至一朝“跌停”！危機四伏的星美如何應對？

都說資本市場的風雲變幻總在倏忽之間上演，在股市浮沉中“浸淫”過的人想必都已練就一副強心臟，見過的大場面多了，自然也就多少能養出點淡定的氣質。不過總有些故事吧，還是能看得人一陣唏噓。

就拿這在港股主板上市並主營電影院業務的星美控股（00198-HK）來說吧，在經歷股價的連續多日下挫之後，昨天（6月27日）星美又“再接再厲”刷新了自身股價的52週新低至2.05元（港元，下同）。昨日下午三點二十八分，跌得一塌糊塗的星美終於收聲臨時停牌了，停牌前報價2.1元，高達20.75%的跌幅看著就令人肉痛：



（星美6月27日股價走勢圖，來源：港交所）

股價走出八連跌，星美一朝“跌停”

回看星美這一個多月來的表現，負面纏身風波不斷的同時，自本月中旬開始其股價就悶頭向下一去不復返了，到昨天停牌前以交易日期計，星美已連跌八日。以6月14日收市價3.31元及昨日停牌前報價2.1元計，8個交易日內星美股價暴跌了36.56%。

雖然港股沒有所謂的“跌停”機制，但星美連日來的洶湧跌勢和昨日大幅跳水後於盤中緊急停牌的“自保”式反應，這跟在A股吃了跌停板也差不離了：

（星美最近一個月股價走勢圖，來源：港交所）

其實昨日一早，星美就近期股價接連下跌已先行刊發了一則公告，稱集團運營正常但並不知悉導致股價波動的任何原因，也沒有須公佈以避免公司股份出現虛假市場的資料或須予披露的任何內幕消息。但隨著昨日股價繼續暴動下跌及至最終於午後盤中臨時停牌，星美很快就“自打臉”地在收市後宣布有待刊發載有可能構成公司內幕消息資料的公告。

負面纏身，現金流吃緊影響融資？星美求生欲爆棚忙澄清

28日，星美的內幕消息公告尚未出爐，眼看著處於停牌狀態而“前程未卜”的星美，一時很有種山雨欲來的味道。那麼究竟是什麼原因導致了星美股價這突如其來的崩盤呢？此事如今思來也算是有跡可循了。

今年5月底，星美拖欠員工薪資的消息見諸若干媒體報導，隨後又有媒體驚爆“星美國際影院信託擔保資產專項計劃未能足額償還本息並觸發擔保啟動事件”，直指星美現金流吃緊並影響公司融資端。

6月7日晨間，星美迅速發布澄清公告表示“星美國際影院信託擔保資產支持專項計劃觸發擔保啟動事件”純屬誤導。公司澄清稱，該產品過去三年沒有出現過任何違約紀錄，不存在本息不能償還的問題，目前公司在歸集賬戶上，已經超額歸集人民幣1.02億元現金（歸集的浦發銀行賬戶上仍有人民幣4.1億元現金），並且還有人民幣1億元的保證金在管理人賬戶內。星美表示，就現有的歸集方式，公司正和管理人安信證券溝通，也得到安信證券的理解，將很快地改善歸集方式。星美重申公司運營與現金流運作正常，並會按時償還其債務，又表示公司將對此等不負責任的報導保留法律追訴權。

或許是為呼應此番澄清聲明，6月7日晚間，星美再發公告公佈上述資產支持專項計劃的最新情況，稱公司已於當日如期完成“星美國際影院信託受益權資產支持專項計劃”的一期歸集程序，包含應還本金及利息人民幣4806.14萬元。同時星美表示受託管理人安信證券也於當日發布關於此問題的公告，其中明確指出公司已按照專項計劃的標準條款及相關協議約定履行保證擔保義務。

星美還表示，截止2018年6月6日，該專項計劃託管賬戶留存款項約為人民幣4.17億元，可足額兌付2018年7月4日須支付的星美優先–3檔資產抵押證券本息、星美優先–4檔及星美優先–5檔資產抵押證券的利息。

6月25日，星美再發公告宣布，有關東方證券資產管理有限公司設立的星美國際影院信託受益權二期資產支持專項計劃，於2016年8月共募得資金人民幣15億元。由於該專項計劃歸集資金的方式產生正常經營的資金使用壓力，公司於2017年11月決定提前三年贖回星美優先A-6至A-15檔資產支持證券及次級資產支持證券。到期日調整為2018年6月27日，而集團已將相關款項存於專項計劃的管理人託管賬戶。根據星美公告，管理人於2018年6月27日支付資產支持證券持有人後，專項計劃所有資產支持證券已全部到期兌付。

不得不說，通過星美這一系列“自證清白”式的操作可以看出來，公司的“求生欲”可以說是很強了。然而風波之下市場反應可謂殘酷，就看前文已經交代的最近兩日公司股價的跌勢就可見一斑了。那麼星美身上的“硬傷”是否當真無可救藥了？

瘋狂擴張難消化，星美業績盈轉虧

回顧近幾年星美的發展軌跡會發現，主營電影院業務的星美對於旗下影院的擴張有一種近乎瘋狂的執念：截至2016年底，星美於國內主要城市共擁有260家影院及1820塊屏幕，去年4月，星美曾公告宣布計劃在2017年內增加超過200家電影院使集團於2017年底前達到500家電影院的宏大目標！不過到了2017年末，星美將旗下影院和屏幕數量增加至365家和2290塊，雖然這個結果並沒能達到一年前公司設下的500家影院的遠大目標，但比起2016年末的260家影院及1820塊屏幕已有了顯著的增長，也算實現了高速擴張。

然而瘋狂擴張的背後帶來的卻是利潤擠壓和業績虧損，在頻繁集資及收購之後，星美收穫的不過是一個“空大”的規模，經營效益則被稀釋，莫名有種得不償失的感覺。

2017年星美營收實現37.89億元，按年增長13.1%；但毛利僅為9.78億元，按年大跌18.96%，同時毛利率由上年的36%降至25.82%；盈利情況更是堪憂，直接由盈轉虧，2016年星美歸屬於公司擁有人淨利潤為4.04億元，而2017年則錄得虧損1.54億元：

星美在2017年度業績公告中表示，集團去年錄得虧損主要由於部分新戲院需時間整合及營業額增幅未如管理層預期提升，因此就商譽作出約3.47億元減值撥備及就其他資產作出約6800萬元減值撥備所致；此外，附屬星美文化（02366-HK）也由於縮減投資電影規模引致部分業務錄得虧損。不過即便撇除上述商譽及其他資產的減值，星美控股2017年的溢利亦僅為1.49億元，較2016年大幅銳減63%。可見高速擴張之下星美未能及時消化突然膨脹的規模，提升經營效益的壓力依然很大。

星美硬傷何時能解？

也許是吸取了經驗教訓，星美今年在擴張方面表現出了久違的審慎。 2018年星美將電影院擴張的目標設為年末達到450家，比起去年一口氣達到500家影院的“冒失”計劃，今年星美只需淨增85家影院就能實現當前的目標，較去年增加超過200家的速度壓力小了很多，但這仍不是一件小事。

從財務數據來看，2017年底，星美賬上銀行結餘及現金僅為9716.5萬元，較2016年底的6.25億元大減84.5%；去年末集團流動資產為27.72億元，流動負債則達到58.22億元，流動負債淨額（流動負債總額減流動資產總額）為30.5億元。顯而易見的是，星美急需改善自身流動資金及財務狀況，否則後續的業務運營及擴張或會面臨不可避免的財務壓力和不確定風險。

而從最近一個月星美的境遇來看，集團資金及財務方面的潛在壓力及風險對星美帶來的影響已經顯現，雖然公司表示營運正常，但其於資本市場的遭遇足以稱得上水深火熱。如今公司股份不知何時復牌，醞釀中的內幕消息也不知將如何拋出，但總歸要想順利化解危機，上述“硬傷”還是星美必須直面解決的問題，且看星美如何出招吧。

作者：彭小留

編輯：張駿芬、唐文英

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