一條招聘廣告洩露機密 亞馬遜在中國的下一個舉動竟然是‧‧‧

從亞馬遜的招聘啟事來看，該公司可能即將在中國推出小微企業貸款。

據 6 月 19 日的一份招聘清單顯示，亞馬遜正在為其貸款部門尋找一名負責擴大業務和合作項目的端對端管理人員。

中國是世界上最大的電子商務市場。中國消費者去年在網上零售渠道上花費了 1.1 兆美元，比 2016 年增長了 32％，是美國的兩倍多。

而對於總部位於西雅圖的亞馬遜而言，在中國市場始終難以與阿里巴巴和京東進行競爭。根據 iResearch 的數據，進入中國十多年，亞馬遜的市場市佔率不到 2％。

借貸計劃可能鼓勵商家在其平台開店，來扭轉局面。亞馬遜在 2011 年開始向小企業主提供貸款，利用銷售數據來發出融資邀請。

2015 年，亞馬遜宣布將貸款計劃擴大到中國和其他七個國家，但兩年後的一次新聞發布會上，該公司表示只在美國、日本和英國發放貸款。亞馬遜總計發放了超過 30 億美元的短期貸款，規模從 1000 美元到 75 萬美元不等。

亞馬遜在中國大舉招聘人才。從銷售到軟體硬體開發，亞馬遜在中國開放了 476 個職位。

在中國市場，包括螞蟻金服等巨頭已經在小微貸款市場展開競爭。

今年 6 月，螞蟻金融對外宣布完成新一輪融資。此次融資金額達 140 億美元，成為迄今為止全球最大的單筆私募融資。目前，多家分析機構給出的螞蟻金服的估值已經達到 1500 億~ 1600 億美元 (約合人民幣 9707 億~ 10354 億元)，比 2014 年未上市前的阿里巴巴還要高，也超過了百度目前的市值，躋身全球前十大網路公司。