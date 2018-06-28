正面打不贏阿里巴巴 亞馬遜借道小企業信貸進攻電商市場

亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 可能終於打算在中國推出小企業貸款計畫，對決中國本土巨擘阿里巴巴 (Alibaba) (BABA-US)。

根據亞馬遜 6 月 19 日刊登的職缺，該公司貸款單位正在尋找「具備終端處理能力，可在中國新戰略計畫中擴大業務和合作夥伴方案的經理人」。

中國是迄今全球最大電子商務市場，也是各企業角逐建立全球版圖的必爭之地，2017 年中國消費者在網路零售通路上花費 1.1 兆美元，年增 32%，更是美國同樣數據的 2 倍。

亞馬遜發現中國市場難以打入，主要就是因為網路零售商阿里巴巴和 JD.com 的競爭太強烈，就算在中國耕耘超過 10 年，根據 iResearch，亞馬遜的市佔率還不到 2%。

此路不通，改尋他道，亞馬遜因此轉用貸款方案來鼓勵商家利用其平台。2011 年，亞馬遜開始提供小企業信貸，利用銷售數據發送融資邀請以刺激成長。在上週谷歌宣布計畫投資 5.5 億美元作為 JD.com 的策略夥伴後，亞馬遜更急著想方設法綁住中國賣家。

雖然亞馬遜 2015 年起宣布擴大提供給中國和其他 7 個國家的貸款計畫，但 2 年後卻遭媒體揭露，亞馬遜僅在美國、日本和英國發出貸款，當時亞馬遜短期貸款金額已超過 30 億美元，每筆貸款規模自 1000 美元至 75 萬美元不等。

亞馬遜極欲招攬中國人才，在當地開放 476 個職缺，自銷售、軟體到硬體開發均有。根據網站說明，若欲應徵此新開出的貸款經理職缺，必須具備流利的中英文能力，且有消費信貸或小型企業融資的經歷。

亞馬遜發言人不願回應置評請求。