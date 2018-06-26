富邦媒旗下momo啟動「超級品牌日」 帶動前5月網路通路營收年增四成

搶攻新零售商機，富邦媒 (8454) 宣布聯手品牌全面升級，旗下 momo 購物網宣布啟動「超級品牌日」計畫，通過 momo 平台和品牌商共同整合資源，樹立商品、銷售、行銷、服務等綜合面向新標竿，幫助品牌打造形象和銷量雙豐收的超級盛事，創造屬於品牌自己的「雙 11」。剛過完 618 網購年中大促，電商平台再度發揮「造節」能力，邀集各大知名品牌，推出專屬於品牌的「超級品牌日」。momo 購物網表示，近年 momo 積極深化與品牌商合作，從商品面、行銷面乃至於消費者運營，透過線上線下的串聯與整合，提供大眾更齊全、更高品質的商品與服務；經過努力經營，各大國際知名品牌紛紛於 momo 購物網開設官方品牌旗艦館，而品牌的效益也漸反應在營運表現上，帶動今年 1-5 月網路通路營收年增率達 40%。



富邦媒指出，首波登場的品牌為具影響力的 3C 科技大牌「ASUS」，6 月 28 日「ASUS 超級品牌日」堪稱品牌年度最優惠，旗下包含手機、筆電、平板、桌上型電腦、液晶螢幕顯示器及周邊皆全面祭出震撼價；透過平台與品牌的獨家商品優惠、行銷創意及資源結合，期望共同創造單一品牌業績高峰，打造屬於品牌自身的購物狂歡節。



momo 購物網指出，為協同品牌把市場做大，並為消費者創造更美好的購物體驗，特以「momoX 品牌」為載體，推出「momo 超級品牌日」計畫；首波將由 3C 大品牌 ASUS 揭開序幕，聯合釋出行銷及廣宣資源。



富邦媒指出，對於品牌來說，透過 momo 的資源除了增加宣傳廣度，運用平台數據亦可對消費者進行精準投放，並深耕品牌形象；而對於 momo 來說，亦提升銷售競爭力，塑造狂歡購物的消費氛圍，進而推升銷售及聲量，實現品牌與通路共贏。接續 momo 也將號召更多品牌，期望不只是做為單純銷售的通路平台，更是一個能聯合品牌產出創意內容、並協助品牌精準投放的超級通路。