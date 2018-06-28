人民幣走弱 這些陸股產業請避開！

人民幣兌美元匯價近日持續走低，而儘管通常貨幣走跌對該國出口是好事，但中國亦有許多公司因此而處於弱勢地位，包含航空公司、造紙商與房地產開發商等。

人民幣貶值，使得具大量美元債須償還或成本以美元計價的公司受影響，如航空公司和房地產開發商遭受重創。而美元上揚亦使化妝品和奢侈品的價格走升，中國消費者面臨考驗。

航空類股

中國最大的航空公司首當其衝遭到拋售，根據公司年報，中國國際航空、中國南方航空和中國東方航空去年的總債務中，分別有 41%、34% 和 28% 是以美元計價。然而，他們的營收是主要以人民幣計算，因此人民幣匯率走弱將使得償還美元債務變得更昂貴。

三大中國航空公司美元計價債務的比例

此外，新飛機和燃料的價格均為美元計價，根據營收報告，人民幣兌美元每下跌 1%，將導致中國國際航空的稅後利潤減少 2.79 億人民幣，而東方航空的利潤則減少 2.6 億人民幣。

房地產類股

彭博數據顯示，所有中國公司發行的美元債中，約有 19% 來自房地產開發商。中國恆大集團和碧桂園為受影響程度最高的公司之一，至少有 44% 的債券是以美元發行的，佳兆業集團 90% 以上的債券都以美元計價。

星展唯高達香港有限公司的分析師 Danielle Wang 指出，由於人民幣走弱，償還費用會變得更加昂貴，因此開發商的融資成本將會上漲。

香港零售商

人民幣走弱對香港零售商不是件好事，因為港元與美元掛鉤，美元升值可能使前往香港購物的中國消費者減少，受影響的公司包含化妝品銷售商 SaSa 和珠寶零售商六福珠寶。

當人民幣走弱時，香港零售商的銷售額通常會減少

造紙類股

紙業公司從海外採購大量原材料，根據提交的監管文件，玖龍紙業在去年下半年，從中國大陸以外的市場購買了 40% 以上的回收紙，回收紙為造紙的主要原料。

奢侈品類股

人民幣疲弱會使中國消費者在國內的購物成本提升，降低消費能力，瑞士手錶、德國汽車和義大利品牌皆可能受影響。