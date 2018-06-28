人行出手干預匯市 專家：拿捏微妙平衡 預計6.7是底線

人民幣走勢出現戲劇性發展，儘管今 (28) 日中間價再以貶值開出，連續七天走貶。在岸和與離岸人民幣早盤低開，但稍後都雙雙拉回，離岸人民幣一度由貶轉升。據傳人民銀行昨日進場，入市干預人民幣跌勢。

今早人民幣中間價下調 391 點，報 1 美元兌 6.5960 人民幣，為連續第 7 個交易日下調，並創下自 2017 年 12 月 20 日來最低價，降幅則是 2017 年 1 月初來最大。

同時，在岸與離岸人民幣一早以跌勢開出，在岸人民幣早盤一度貶破 6.62 關口，離岸人民幣則在下探 6.63 邊緣徘迴，隨後雙雙拉升，其中離岸人民幣甚至一度由貶轉升，來到 6.6080。

今日離岸人民幣走勢 (圖自新浪財經)

外電報導，據傳人行昨天曾一度入市干預人民幣跌勢，有交易員指出，在美元升破人民幣 6.60 元水位後，至少有一家中國國有銀行大舉拋售了美元，而該行一向是人行干預市場時的代理銀行。

交易員指出，上述銀行的美元賣單如此之大，他們馬上就知道到這是人行出手了，隨後在岸人民幣跌幅縮小，而離岸市場上也有類似動作。對中國官方來說，儘管能夠容忍人民幣走跌，卻也不願人民幣貶值幅度過大，以防觸發新一輪資本外流。

法國安盛投資管理公司 (AXA Investment Managers) 新興亞洲市場高級經濟學家 Aidan Yao 表示，這對中國官方來說，拿捏人民幣走勢是個非常微妙的平衡，尤其當前國內經濟趨緩風險上升，外部貿易爭端不斷發酵，自然得格外小心。

市場專家指出，人民幣匯率調整下限為 6.7，預計今年以內人民幣匯率在 6.70-6.10 之間。中國民生銀行首席研究員溫彬表示，下一階段人民幣兌美元匯率仍然會出現一個雙向波動，總體保持在一個合理均衡的水平上，不會因為降準等貨幣政策而導致人民幣貶值。

國泰君安固收首席經濟學家覃漢認為，美元指數很難像 2014 年至 2015 年那樣出現單邊持續上漲的行情。在這種情況下，不應對人民幣匯率過度悲觀，年內突破前高、甚至破 7 的概率很小。