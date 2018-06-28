川普對陸立場未軟化 美元指數一度逼近11個月高點

白宮經濟顧問庫德洛稱，美國總統川普對中國的立場，並未軟化；在貿易戰疑慮未除的情況下，投資人轉而聚焦聯準會 (Fed) 持續升息的預期，今 (28) 日美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，一度逼進 11 個月高點。

但美國貿易政策的不確定性，也影響了美元表現；台北時間週四晚間 6 點 08 分，CNBC 數據顯示，美元指數由漲轉跌，下滑 0.07%，至 95.20。

美中貿易戰持續延燒，美國總統川普打算限制中國業者，投資美國科技公司。

川普決定，讓負責審核外資收購美企的「外國投資委員會」(CFIUS)，主管限制中資投資美企一事，而非「硬碰硬」地，採取針對中國、嚴加管制的作法。

外界解讀，川普此舉似乎意味著，美國對中國的立場，有軟化跡象。

不過，白宮經濟顧問庫德洛強調，這項計畫，不代表美國對中國的立場有所軟化。

受上述消息影響，週三美股先漲後跌，道瓊工業指數收跌 165.52 點 (0.68%)，至 24117.59 點；標普 500 指數收跌 23.43 點 (0.86%)，至 2699.63 點；那斯達克指數收跌 116.54 點 (1.54%)，至 7445.09 點。

美國財政部正在草擬具體規範，限制外國業者，對擁有關鍵技術的美國科技公司進行投資。

財政部預計於週五發布限制外國投資評估報告。