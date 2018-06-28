紐約尼克隊母公司將分拆事業群 球隊與會場拆分

週四 (27 日) 美股消息，麥迪遜花園公司 (Madison Square Garden) (MSG-US) 正計劃分拆旗下著名的 NBA 籃球隊紐約尼克斯隊，以及曲棍球隊紐約遊騎兵隊在內的體育及會場事業，但該公司董事會還未提出確定的時程，目前僅在評估階段。

MSG 週三 (27 日) 股價下滑 1.94% 來到 266.23 美元。

MSG 股價日線趨勢圖

MSG 週三 (27 日) 表示已聘請顧問研究體育業務的分拆方案，但指出董事會未提出任何時程表。該體育公司將包括 NBA 的尼克斯隊和尼克斯隊的開發團隊、曲棍球 NHL 的紐約遊騎兵隊及其開發團隊、Hartford Wolf Pack、和 WNBA 的紐約自由隊。

會場娛樂業務將包括紐約麥迪遜廣場花園、麥迪遜廣場花園的 Hulu 劇院、無線電城音樂廳、和燈塔劇院、加州英格爾伍德的論壇、芝加哥劇院、以及波士頓的王劇院。這家會場娛樂公司還將擁有大約 10 億美元的現金，包括 MSG 訂購業務等資產。

同時，會場娛樂業務也將展開全新的「MSG Sphere」品牌，於 2020 年底在拉斯維加斯推出。

作為分拆的一部分，現有股東將擁有約 66% 的體育公司。董事長兼執行長 James Dolan 也將保留他在 2 家公司的官職。