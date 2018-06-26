挖礦需求減弱阻礙新一代晶片出貨 Nvidia週一下跌4.7%

由於挖礦的需求開始減弱，GPU 出貨量似乎將在今年下半年減少。Nvidia(NVDA-US) 可能會因此受到影響，據外媒報導，Nvidia 公司還有庫存過多的 Pascal GPU 待售。不幸的是，這可能會對 Nvidia 的策略造成影響，因而延遲推出用於遊戲的新一代顯卡的計劃。

週五 (22 日)Nvidia 股價從 239.35 的雙底下跌幅度上漲了 5%，回落至 10 週線。Nvidia 週一 (25 日) 下跌 4.7% 至 239.12，跌破 50 日線和 239.35 的高進入平均水平。該股現在已經從買盤中獲得了 12% 的漲幅，根據外電報導，這是一個強勁的賣盤信號。

Nvidia 股價走勢

2017 年 4 月至 2018 年 3 月期間，由於比特幣等加密貨幣從 12 月份的 20,000 美元降至最近月份的 7,000 美元以下，GPU 採礦的需求已經大幅下降。 DigiTimes 還表示，政府試圖壓制市場操作，中國、韓國、美國和歐洲部分地區政府的干預起了一定作用。

隨著公司將目標從採礦轉移到玩家身上，台灣顯卡製造商的庫存量再次顯著增加。這已反映在最近的一些降價中，不過零售商維持通貨膨脹率約為 20%，是 2017 年初的兩倍。

根據 GamersNexus 的消息指出，儘管目前轉向遊戲玩家，但 Nvidia 手上現在仍有過剩的 Pascal 顯卡，起因於嚴重高估的挖礦用 GPU 需求。可能因此會阻礙 Nvidia 的對未來進程的規劃及策略。該公司已經撤回 8 月份 Hot Chips 30 關於推出下一代 GPU 的計畫。

關於 Nvidia 推出的基於 Turing 架構的新晶片何時會上市的報導仍然存在爭議。部分人認為，該公司仍然有望在 9 月份推出少部分的產品，並在 2018 年的第四季的延伸產量。