歐股盤前─市場持續關注貿易戰 歐洲Stoxx 50期指上漲0.39%

市場持續關注貿易戰情勢，今 (28) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.39%。

台北時間週四下午 2 點 32 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.39%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.18%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.29%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.31%。

美國總統川普打算限制中國業者，投資美國科技公司。

川普決定，讓負責審核外資收購美企的「外國投資委員會」(CFIUS)，主管限制中資投資美企一事，而非「硬碰硬」地，採取針對中國、嚴加管制的作法。

外界解讀，川普此舉似乎意味著，美國對中國的立場，有軟化跡象。

不過，白宮經濟顧問庫德洛強調，這項計畫，不代表美國對中國的立場有所軟化。

受上述消息影響，週三美股先漲後跌，道瓊工業指數收跌 165.52 點 (0.68%)，至 24117.59 點；標普 500 指數收跌 23.43 點 (0.86%)，至 2699.63 點；那斯達克指數收跌 116.54 點 (1.54%)，至 7445.09 點。

美國財政部正在草擬具體規範，限制外國業者，對擁有關鍵技術的美國科技公司進行投資。

財政部預計於週五發布限制外國投資評估報告。

經濟數據方面，歐元區將於倫敦時間週四上午 10 點，發布消費者信心指數。