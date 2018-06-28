【異動股】高送轉概念股持續走高 三聯虹普(300384-CN)等多股漲停

早盤，高送轉概念股走高，三聯虹普(300384-CN)漲10.01%報36.61元，中科信息(300678-CN)漲停報31.68元，四方精創(-CN)盤中一度漲停現漲8.5%報19.4元，信息發展(300469-CN)漲8.11%報36.66元，崇達技術(002815-CN)漲8.8%報16.07元，新鳳鳴(603225-CN)漲6.61%報19.85元，友訊達(300514-CN)、聖達生物(603079-CN)等均有不同程度的漲幅。

消息面上，隨著中報預告披露臨近，按照往年炒作經驗，市場開始挖掘中報高送轉預期概念。三聯虹普於6月25日晚發布業績預告，預計上半年淨利為7941到9076.4萬元，同比增長40%-60%。同時實控人劉迪提議，公司2018年半年度向全體股東每10股轉增9股。

這是2018年滬深兩市首份中報高送轉預案，不過三聯虹普的高送轉預案也引起了深交所關註，但是似乎未能阻止股民的投資熱情。三聯虹普送轉方案的提出，也意味著中報行情的進一步展開。廣州萬隆指出，7月開始中報業績進入披露窗口期，被錯殺的優質成長股的估值修復行情不會缺席。

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