[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 鈦昇 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 全銓 易威 永捷 富邦美債7-10 尼克森 謚源 杏昌 穆拉德 凱衛 富邦美債20年 益通 東林 美時 南璋 海灣 元大美債7-10 光頡 欣厚-KY 大樹 勝昱 友威科 富邦中國政策債 漢磊 友銓 其祥-KY 精確 太普高 元大美債1-3 華容 達威 德麥 宏易 元大投資級公司債 天揚 松崗 中華食 唐鋒 元大中國債3-5 九豪 三圓 世坤 榮群 群益15年IG電信債 信昌電 雙喜 萬國通 天宇 群益15年IG科技債 蜜望實 力泰 新昕纖 新零售 群益10年IG金融債 奧斯特 理銘 光明 力新 國泰5Y+新興債 士開 亞都 聚紡 恩得利 國泰1-5Y高收債 昇華 東凌-KY 興采 李洲 富邦全球投等債 大宇資 關中 新麥 凱柏實業 富邦全球高收債 鼎創達 隆中 泰茂 遠昇 合世 時報 崇友 及成 易威 明揚 方土霖 鑫龍騰 穆拉德 欣泰 至興 和進 大樹 瑞穎 耀勝 南璋 大恭 倚強 勝昱 致振 錦明 金洲 長盛 鑫創 興采 康聯訊 廣寰科 新麥 威潤 點晶 精確 唐榮 建舜電 高鋒 晉椿 泰谷 方土霖 世豐 典範 宏易 久陽 長天 瑞穎 強新 哲固 唐鋒 尼克森 益通 大恭 力新 振維 永純 凌網 鴻翊 康聯訊 李洲 迎輝 榮群 港建 欣厚-KY 天宇 倚強 兆遠 晉椿 至寶電 系統電 新零售 點晶 世紀 力新 幸康 華容 蒙恬 迎輝 建榮 恩得利 堡達 立衛 川寶 重鳥鵬 天揚 李洲 光頡 鈺創 凱柏實業 天鉞電 佳總 遠昇 達威 合正 及成 凱鈺 寶聯通 穩懋 彩富 昇益 亞信 合邦 凱鈺 鑫龍騰 業強 德宏 和進 撼訊 合邦 耀勝 合晶 萬旭 順達 易通展 驊宏資 優群 沛亨 久正 倚強 迅德 上揚 錦明 大中 全譜 昱捷 倉和 易通展 鑫創 星雲 安鈦克 廣寰科 森田 元隆 點晶 三圓 沛亨 佳穎 力泰 九暘 建舜電 富裔 凱碩 泰谷 惠普 全達 典範 中連貨 奧斯特 熱映 安心 保銳 長天 漢來美食 越峰 哲固 燦星旅 英格爾 益通 易飛網 士開 安勤 高野 志嘉 振維 亞都 富裔 鴻翊 老爺知 正德 迎輝 滿心 燦星旅 力旺 東凌-KY 富驛-KY 神準 德記 劍湖山 安可 邁達康 德記 元創精密 大展證 泰偉 欣厚-KY 誠品生活 華義 友輝 得利影 昇華 兆遠 時報 得利影 亞泰 琉園 鼎創達 雷笛克 旭然 花王 笙科 捷必勝-KY 邦泰 系統電 明揚 世紀 紅木-KY 華容 鉅邁 建榮 霹靂 立衛 花王 天揚 欣雄 鈺創 欣泰 台林 大汽電 佳總 合正 寶聯通 昇益 凱鈺 聰泰 德宏 合邦 上奇 萬旭 驊宏資 久正 萬潤 上揚 全譜 易通展 安鈦克 元隆 沛亨 迅得 勁豐 九暘 安國 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 英格爾 金居 士開 德昌 三豐 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 紅木-KY 鉅邁 花王 邦泰