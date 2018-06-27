國務院：調整運輸結構提高運輸效率 降低實體經濟物流成本

據中國政府網6月27日消息，國務院總理李克強6月27日主持召開國務院常務會議，聽取深入推進“互聯網+農業”促進農村一二三産業融合發展情況匯報;部署調整運輸結構提高運輸效率，降低實體經濟物流成本。

會議指出，調整運輸結構、提高綜合運輸效率，降低全社會物流成本，對提升實體經濟競爭力至關重要。會議確定，一是循序漸進、突出重點，優化交通運輸結構，更好發揮鐵路在大宗物資運輸、長距離運輸中的骨幹作用。加大基礎設施投入，帶動有效投資，力爭到2020年大宗貨物年貨運量在150萬噸以上的工礦企業和新建物流園區接入鐵路專用線比例、沿海重要港區鐵路進港率分别達80%、60%以上。著力提高沿長江重要港區鐵路進港率。二是加快發展多式聯運。健全標準體系。推進城市生産生活物資公鐵聯運。發展鐵路集裝箱運輸，推進海鐵聯運、鐵水聯運。開展全程冷鏈運輸等試點，積極發展電商快遞班列。三是推動船、車、班列、港口、場站、貨物等信息開放共享，實現到達交付、通關查驗、轉賬結算等“一站式”線上服務。推進公路貨運車輛標準化，促進公路貨運行業創新發展。四是進一步清理運輸環節經營服務性收費，有關部門要開展督查，著力解決“亂收費、亂罰款”等問題，規範鐵路貨運收費，取締不合理收費，糾正偏高收費，降低物流費用。五是引導和規範交通運輸領域“互聯網+”新業態公平競爭、健康發展，防範和消除安全隱患。

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